روحاني: إلغاء حظر الأسلحة هو شرط من شروط الاتفاق النووي

2020/05/07 | 13:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن عدم رفع الولايات المتحدة لحظر التسليح المفروض على بلاده ستكون له عواقب وخيمة.وقال روحاني في اجتماعه مع أعضاء حكومته الأربعاء “يجب على الإدارة الأمريكية أن تعلم جيدا، أن إلغاء حظر الأسلحة هو شرط من شروط الاتفاق النووي، وإذا لم يتم إلغاء الحظر فستكون العواقب وخيمة”.ولم يفصح الرئيس […]

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