وزير خارجية ايران يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

2020/05/07 | 13:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي وجميع العراقيين بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.وكتب ظريف عبر “تويتر” اليوم الخميس: “التهاني لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته والبرلمان والشعب العراقي بالدرجة الأولى، بالنجاح في تشكيل حكومة جديدة”.وأكد ظريف أن إيران تقف دائما مع الشعب العراقي واختياره لمن يدير شؤونه.

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