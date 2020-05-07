تطوير اختبار لفحص فيروس كورونا في المنزل

2020/05/07 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكن علماء أمريكيون، من تطوير وتجهيز أسهل اختبار لفحص الإصابة بفيروس “كورونا” وهو عبارة عن أداة لها علاقة بالجينات.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه يمكن للاختبار المصمم حديثًا الكشف عن كميات ضئيلة من الفيروس، إما عن طريق مسحة الأنف أو عينة البصق، وذلك في المنزل.وقال المشرف على الفريق البحثي، الدكتور فينغ زانغ […]

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