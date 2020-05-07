اعتماد شبكة الجيل الخامس يثير انقسامًا في حكومة ترامب

2020/05/07 | 14:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أحدث اعتماد شبكة الجيل الخامس للاتصالات الخلوية، انقساما داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ففيما أيدتها وزارتا الخارجية والعدل، عارضتها وزارة الدفاع ووكالة الفضاء وهيئات حكومية أخرى.ووافق أعضاء لجنة الاتصالات الفدرالية الخمسة نهاية أبريل الماضي على نشر شبكة الجيل الخامس من الاتصالات الخلوية من قبل شركة “ليغادو نتووركس”.إلا أن معارضي هذه […]

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