اكتشاف ثقب أسود هو الأقرب إلى الأرض

2020/05/07 | 14:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشف علماء فلك في المرصد الأوروبي الجنوبي ثقبا أسود جديدا هو الأقرب إلى الأرض، حيث يقع في نظام نجمي يمكن رؤيته بالعين المجردة.وأوضح المرصد في بيان أن علماءه اكتشفوا ثقبا أسود نجميا متأتيا من انهيار نجم ضخم داخليا، ويوازي حجمه أربع مرات حجم الشمس.وعلى عكس الثقوب السوداء الهائلة، هذا الثقب ساكن حيث […]

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