“دي ان او” تكمل اختبار حقل بعشيقة الثاني وتكتشف بئر جديد في كردستان

2020/05/07 | 14:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت شركة دي أن او النرويجية، عن الانتهاء من تقييم واختبار بئر بعشيقة الثاني في اقليم كردستان واستكشاف بئر جديدة في منطقة منفصلة على بعد 15 كيلومترا جنوب شرق حقل بعشيقة ضمن نفس الرخصة.وذكرت الشركة على موقعها في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الاختبارات اثبتت وجود نفط وغاز في ثلاثة […]

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