تدهور العلاقة بين براغ وروسيا بسبب تمثال

2020/05/07 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التشيكي توماش بيترجيتشك، إنه كان من الممكن قيام تعاون أوثق بين بلاده وروسيا، لكن العلاقات تدهورت بعد تفكيك النصب التذكاري للمارشال السوفيتي إيفان كونيف في براغ.ووصف الوزير في مقابلة صحفية نشرت اليوم الخميس، بـ”السخيف”، عزم الجانب الروسي ملاحقة سياسيين تشيك وتحميلهم مسؤولية جنائية، لتفكيكهم النصب التذكاري.ووفقا له، فإن وزير الدفاع الروسي سيرغي […]

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