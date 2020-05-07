التخطيط تعلن اطلاق منحة الطوارئ اعتبارا من غد الجمعة

2020/05/07 | 14:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، اطلاق منحة الطوارئ اعتباراً من الغد.وقالت الوزارة في بيان تلقته ايزيدي 24، أن “فريق منحة التكافل الاجتماعي الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والذي يشرف عليه وزير التخطيط، نوري الدليمي، أعلن الانتهاء من تدقيق ومقاطعة اسماء المتقدمين، وتحديد الأسر المستحقة وفقاً لشروط المنحة وتثبيتها …

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