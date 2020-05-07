برلمان اقليم كوردستان يرفع الحصانة عن احد اعضائه

2020/05/07 | 14:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صوّت برلمان اقليم كوردستان يوم الخميس على بأغلبية الحضور على رفع الحصانة عن العضو عن كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر سعيد.

عقد برلمان اقليم كوردستان يوم الخميس جلسة لرفع الحصانة عن عدد من اعضائه وسط مقاطعة رئيسه ريواز فائق.

وشرع برلمان الاقليم بعقد الجلسة برئاسة نائب الرئيس الاول هيمن هورامي بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 58 عوضا.

ورفض هورامي في كملة له طلبا تقدم به عدد من النواب لحذف فقرة سحب الثقة عن عدد من الاعضاء، مؤكدا ان الطلب مخالف للنظام الداخلي.

وقال مراسل شفق نيوز، ان الحضور رفض رفع الحصانة عن (اوميد عبد الرحمن حسن، وعلي حمه صالح، وشيرين أمين عبد الغفور).

واضاف المراسل ان البرلمان صوت وبواقع 57 صوتا بالاغلبية الساحقة للحضور على رفع الحصانة عن (سوران عمر سعيد).

و وجه رئيس الجلسة اللجنة القانونية باتخاذ ما يلزم عقب رفع الحصانة عن سعيد.

وكان رئيس البرلمان ريواز فائق قد قالت يوم امس في حديث للصحفيين من داخل البرلمان، إنها غير راضية عن عقد جلسة تتضمن النظر في رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

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