2020/05/07 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، بياناً بشأن منح الثقة لحكومة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما أبدت استعدادها للمساعدة.

وذكر مكتب المتحدث الرسمي، باسم السفارة، في بيان، أن سفارة الولايات المتحدة في بغداد تهنئ الشعب العراقي على نجاحه بتشكيل الحكومة، معلنا تقديم الدعم إلى رئيس الوزراء الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة كورونا، وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش، وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة.

وأردف البيان، ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمُتمثل بتنفيذ الإصلاحات المُلحة، وتلبية احتياجات الشعب العراقي، مبينا أن الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية، يهدف إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأميركية العراقية لكلا البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدعم الكاظمي في مكافحة كورونا والنصرٍ على داعش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدعم الكاظمي في مكافحة كورونا والنصرٍ على داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).