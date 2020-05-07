ديالى: اعادة العمل بالمشاريع الخدمية المتوقفة منذ شهرين بسبب كورونا

2020/05/07 | 14:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعيد العمل بالمشاريع الخدمية في محافظة ديالى بعد توقفها لمدة شهرين بسبب تداعيات كورونا .وقال مصدر حكومي في ديالى ” ان ما يقارب 20 مشروعا خدميا في قطاعات مختلفة تبلغ قيمتها الاجمالية 15 مليار دينار ، بدأ العمل بها بعد توقف دام شهرين بسبب كورونا “.واضاف:” ان اعادة العمل بالمشاريع المتوقفة خطوة ايجابية

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