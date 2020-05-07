مقتل داعشي وتفجير عجلة مفخخة بقصف جوي غربي الانبار

2020/05/07 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس، بمقتل داعشي وتفجير عجلة مفخخة بقصف جوي استهدف مضافة غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان ” قوة محمولة جوا بأمرة العميد الركن محمد مال علوان الزهيري قائد فرقة المشاة قصفت مضافة لارهابي داعش في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، […]

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