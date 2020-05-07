2020/05/07 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل تسعة أشخاص على الأقل ونقل 1000 آخرون إلى مستشفيات إثر تسرب للغاز في مصنع للمواد الكيميائية قبيل فجر الخميس في شرق للهند، أدى أيضا إلى إصابة عدد من الأشخاص بحالات إغماء في الشوارع، وفق السلطات.ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في الشرطة بولاية أندرا براديش في جنوب الهند قوله: إن تسرب غاز كيماوي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسعة قتلى ونقل المئات للمستشفى إثر تسرب غاز كيماوي بمصنع في الهند) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسعة قتلى ونقل المئات للمستشفى إثر تسرب غاز كيماوي بمصنع في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).