2020/05/07 | 14:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة كركوك يوم الخميس عن اكتساب ثلاثة مصابين بفيروس كورونا الشفاء التام.

وقال عضو خلية الازمة الخاصة في المحافظة الدكتور صباح نامق لشفق نيوز، ان ثلاثة مصابين بفيروس كورونا تعافوا وغادروا مركز التدبير الوبائي.

واضاف ان المجموع الكلي للمصابين في محافظة كركوك وصل الى 65 بينها حالتا وفاة، و29 حالة شفاء بينما لا يزال 34 مصابا قيد العلاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تماثل 3 مصابين بكورونا للشفاء في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تماثل 3 مصابين بكورونا للشفاء في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).