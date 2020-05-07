2020/05/07 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصناعة الجديد : شعارنا الاول سيكون / صنع في العراق / هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 14:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصناعة الجديد : شعارنا الاول سيكون / صنع في العراق /) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصناعة الجديد : شعارنا الاول سيكون / صنع في العراق /) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).