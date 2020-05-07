الرئيس السوري يصدر مرسوماً بتأجيل انتخابات مجلس الشعب

2020/05/07 | 14:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب التي كان من المقرر إجراؤها في 20 أيار/ 2020 وأصبحت بتاريخ 19 تموز/ 2020.

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