2020/05/07 | 14:15 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏الكربولي: نأمل من حكومة الكاظمي العمل على اعمار المحافظات واعادة النازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 14:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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