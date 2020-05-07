نينوى تقرر رفع الحظر جزئياً طوال الأسبوع وتمدده إلى الـ 10 مساءً

2020/05/07 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

قررت محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس (07 ايار 2020)، رفع حظر التجوال لجميع أيام الأسبوع وتمديد حظر...





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