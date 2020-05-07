برلمان الإقليم يعقد جلسته بمقاطعة الرئيس ونواب الوطني الكردستاني للجلسة

2020/05/07 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-أربيل

عقد برلمان إقليم كردستان، الخميس، جلسته بمقاطعة رئيسة المجلس ريواز فائق، ونواب الاتحاد الوطني الكردستاني للجلسة.

وقال مصدر في برلمان الاقليم، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "برلمان إقليم كردستان، عقد جلسته بمقاطعة رئيسة المجلس ريواز فائق، ونواب الاتحاد الوطني الكردستاني للجلسة".

واشار الى أن "برلمان اقليم كردستان، صوت بالأغلبية، على رفع الحصانة عن النائبة عن الجماعة الاسلامية، سوران عمر"، مبينا أن "57 عضوا، صوت لصالح رفع الحصانة عنها، وبمقاطعة عضو واحد".

وأوضح أن "رفع الحصانة عن النائبة سوران عمر، بسبب شكوى قضائية مقدمة من قبل حكومة الإقليم".

ولفت إلى أن "المجلس أخفض برفع الحصانة عن أوميد خوشناو، وعلي حمه صالح، وشرين امين".

بغداد اليوم-بغداد

وافق مجلس النواب العراقي، الخميس (07 أيار 2020)، رسمياً على المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحكومته.

وتضمنت الوثائق الصادرة عن مجلس النواب، وتلقتها (بغداد اليوم)، أن "المجلس قرر بجلسته المرقمة (1) المنعق

بغداد اليوم-بغداد

أكدت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محاسن حمدان، الخميس (07 أيار 2020)، أن موازنة 2020 قد تصل الى مجلس النواب، بعد شهر واحد من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت حمدان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الجديدة برئاسة مص

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الخميس (07 ايار 2020)، انه ليس هناك وقتاً محدداً لاكمال ما تبقى من الكابينة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.





وقال الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المرشحين الخمسة

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