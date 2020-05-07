بالوثائق.. كتاب موافقة البرلمان رسمياً على حكومة الكاظمي ومنهاجها

2020/05/07 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وافق مجلس النواب العراقي، الخميس (07 أيار 2020)، رسمياً على المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء مصطف...





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