2020/05/07 | 14:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، الخميس، في بورصة الكفاح بشكل طفيف فيما استقرت بالأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 124.700 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 125.500 دينار

سعر شراء الدولار = 123.500 دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).