مسؤول محلي في ديالى يعلن عودة 30 اسرة نازحة الى ابي صيدا

2020/05/07 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الخميس، عن عودة اكثر من 30 اسرة نازحة الى ناحية شمال شرق المحافظة بعد مرور أربعة أيام على تطبيق خطة “فرض القانون”.وقال مدير ناحية ابي صيدا عبدالله الحيالي ،ان” اكثر من 30 اسرة نازحة عادت الى منازلها في ناحية ابي صيدا بعد مرور 4 ايام على […]

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