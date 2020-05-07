القوة النهرية للحشد الشعبي تطهر اطراف بحيرة حمرين شرق بعقوبة

2020/05/07 | 14:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طهرت القوة النهرية التابعة للواء ٢٣ بالحشد الشعبي، الخميس، جزر واطراف بحيرة حمرين شرق بعقوبة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القوة النهرية التابعة للواء ٢٣ بالحشد الشعبي قامت، اليوم، بعملية تطهير الجزر واطراف بحيرة حمرين شرق بعقوبة”.وأضاف البيان، أن “العملية جاءت اسنادا لقطعات الجيش والشرطة التي تقوم بعمليات […]

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