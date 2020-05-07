الصين تعارض محاولة أمريكا وآخرين تسييس كورونا

2020/05/07 | 14:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم بينما تضرر أكثر من 200 ألف آخرين بسبب أمطار غزيرة وفيضانات نهرية.وأوضح المكتب في بيان صادر عنه، أن 10 أشخاص آخرين فقدوا بسبب الفيضانات وأن المياه غمرت ما لا يقل عن 2000 مزرعة، مرجحا أن تزيد […]

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