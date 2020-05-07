ماكغورك: الكاظمي قائد متمرس وأتمنى له التوفيق في دوره الجديد

2020/05/07 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورك، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة الانتقالية.

وقال ماكغورك في تغريدة على تويتر أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء للعراق.

وأضاف ان الكاظمي قائد متمرس وموحد لديه أجندة هائلة نيابة عن الشعب العراقي، يجب علينا جميعا أن نأمل بنجاحه.

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