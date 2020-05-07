طائرة قطرية تجلي عراقيين من الدوحة الى بغداد

2020/05/07 | 14:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ان طائرة قطرية ستجلي عراقيين في قطر وإعادتهم الى البلاد.وذكر بيان للخارجية ان "سفارتنا لدى الدوحة ستُسيِّر رحلة استثنائيّة يوم الأحد المقبل في 2020/5/10؛ لنقل العراقيين العالقين في قطر الراغبين في العودة إلى البلاد، وذلك على متن الخطوط الجويّة القطرية".

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