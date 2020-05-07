مسؤول محلي يكشف عن خطوات متسارعة لانهاء ابرز مصادر “التهديد الامني” في ديالى

2020/05/07 | 14:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول محلي في ديالى، الخميس، عن خطوات متسارعة لانهاء ابرز مصادر التهديد الامني في المحافظة.وقال مدير ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من جهة ناحية العظيم تعد ابرز مصادر التهديد الامني للمحافظة وتشكل خطر حقيقي على القرى المحررة في الناحية […]

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