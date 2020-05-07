الساعات السويسرية تحصد حصتها من “التدهور” بفعل كورونا

2020/05/07 | 14:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف تقرير عن تضرر صادرات الساعات السويسرية، بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، حيث انخفضت في مارس الماضي بأكثر من 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأظهر التقرير أن صادرات الساعات السويسرية انخفضت لتصل قيمتها إلى 1.4 مليار فرنك سويسري (1.44 مليار دولار أمريكي) في مارس، فيما يتوقع نتيجة أكثر قتامة في شهر […]

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