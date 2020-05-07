سماع دوي انفجار في منطقة الكرادة

2020/05/07 | 14:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار في منطقة الكرادة خارج بالقرب من شارع 52 ، دون معرفة مصدره .

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