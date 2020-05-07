تقرير أميركي: الكاظمي يتمتع بـ 3 ركائز قد تدعم حكومته في مواجهة ’الإرث الثقيل’

2020/05/07 | 15:43 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حدد تقرير صحفي امريكي، الخميس، أبرز التحديات والمشاكل المتراكمة التي تواجه رئيس الوزراء الجديد مصطفى ...

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