القوات الامنية تقتل ارهابيين وتفجر عجلتين مفخختين بصحراء الانبار

2020/05/07 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، قتل إرهابيين اثنين وتفجير عجلتين مفخختين في صحراء الأنبار.وذكر بيان للخلية تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة محمولة جواً من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار، تمكنت من قتل إرهابيين انتحاريين اثنين وتفجير عجلتين مفخختين في الحسينيات بصحراء الأنبار”.

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