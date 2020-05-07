مصر تعلن إجراء أكثر من مليون تحليل خاص بـ”كورونا”

2020/05/07 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، الخميس، إن عدد التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مصر تجاوز المليون تحليل، مضيفا أن زيادة عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 لا يزال في الحدود المتوقعة ووفقا لمعدلات الزيادة الأفقية.وفي لقاء صحفي مفتوح مع عدد محدود من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر قال […]

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