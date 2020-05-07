رئيس كتلة برلمانية كوردستانية افلت من رفع الحصانة: قد يتم تغريمي بمليار دينار

2020/05/07 | 15:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لم يستبعد رئيس كتلة حركة التغيير البرلمانية علي حمه صالح يوم الخميس ان يتم تغريمه مبلغا قدره مليار دينار عراقي على خلفية التهم الموجهة اليه.

وكان صالح من بين النواب الاربعة الذين طرحت اسماؤهم لرفع الحصانة عنهم في جلسة عقدها برلمان اقليم كوردستان.

وقال صالح عقب الجلسة في مؤتمر صحفي عقده مراسل شفق نيوز، ان "رفع الحصانة قضية سياسية وليست مهمة جدا بالنسبة لنا".

ونوه الى انه رفعت ضده 8 دعاوى قضائية وربما سيتم تغريمه ملايين الدنانير او حتى مليار، مردفا بالقول ان "رفع الحصانة عن البرلمانيين رسالة خاطئة في الوقت الحالي".

وصوّت برلمان اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم على بأغلبية الحضور على رفع الحصانة عن العضو عن كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر سعيد.

وكان عمر قد اتهم رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بامتلاكه مصرفا وشركة، ولكن المكتب الاعلامي للاخير طالب الاول بتقديم الادلة على مزاعمه او تحمل المسؤولية القانونية لقيامه بتضليل الرأي العام

وعقد برلمان الاقليم في وقت سابق من اليوم جلسة لرفع الحصانة عن عدد من اعضائه وسط مقاطعة رئيسه ريواز فائق.

وشرع برلمان الاقليم بعقد الجلسة برئاسة نائب الرئيس الاول هيمن هورامي بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 58 عضوا.

ورفض هورامي في كلمة له طلبا تقدم به عدد من النواب لحذف فقرة رفع الحصانة من جدول الاعمال، مؤكدا ان الطلب مخالف للنظام الداخلي.

وقال مراسل شفق نيوز، ان الحضور رفض رفع الحصانة عن (اوميد عبد الرحمن حسن، وعلي حمه صالح، وشيرين أمين عبد الغفور).

واضاف المراسل ان البرلمان صوت وبواقع 57 صوتا بالاغلبية الساحقة للحضور على رفع الحصانة عن (سوران عمر سعيد).

و وجه رئيس الجلسة اللجنة القانونية باتخاذ ما يلزم عقب رفع الحصانة عن سعيد.

وكان رئيس البرلمان ريواز فائق قد قالت يوم امس في حديث للصحفيين من داخل البرلمان، إنها غير راضية عن عقد جلسة تتضمن النظر في رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

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