2020/05/07 | 15:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق يوم الخميس تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان اليوم انها سجلت 25 حالة اصابة جديدة بالفيروس، مشيرة الى تماثل خمسة مصابين للشفاء التام.

واجمل البيان العدد التراكمي للاصابات بالفيروس بـ546 حالة بينها 18 وفاة، و247 شفاء، و277 قيد العلاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تسجل 25 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تسجل 25 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).