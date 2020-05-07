القوات العراقية تقتل انتحاريين وتفجر عجلتين ملغومتين غربي العراق

2020/05/07 | 15:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الخميس، عن قتل انتحاريين اثنين وتفجير عجلتين مغلومتين غربي العراق.

وذكر بيان مقتضب للخلية ورد لـشفق نيوز، أن "قوة محمولة جواً من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار، تمكنت من قتل إرهابيين انتحاريين اثنين وتفجير عجلتين مفخختين في الحسينيات بصحراء الانبار".

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