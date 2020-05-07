كورونا يفاجئ خلية أزمة البصرة بعد اقرارها تخفيف الحظر.. ويسجل 25 إصابة جديدة

2020/05/07 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد ساعات من اعلان خلية الازمة في محافظة البصرة، توجهها لتخفيف اجراءات الحظر في المحافظة، اعلنت صحة البصرة تسجيل 25 اصابة جديدة بكورونا.وقالت دائرة صحة البصرة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منهإن “اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة بلغ (546) إصابة بعد تسجيل ( 25) إصابة جديدة بالفيروس”.واضافت، […]

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