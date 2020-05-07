2020/05/07 | 15:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإرتفاع قياسي جديد..السعودية تسجل 1793 إصابة بكورونا خلال يوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 15:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بإرتفاع قياسي جديد..السعودية تسجل 1793 إصابة بكورونا خلال يوم) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بإرتفاع قياسي جديد..السعودية تسجل 1793 إصابة بكورونا خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).