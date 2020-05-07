2020/05/07 | 15:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..مجلس الوزراء يقرر ايقاف التمويل بأشكاله ويترك الأمر لحكومة الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 15:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..مجلس الوزراء يقرر ايقاف التمويل بأشكاله ويترك الأمر لحكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..مجلس الوزراء يقرر ايقاف التمويل بأشكاله ويترك الأمر لحكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).