الرئيس العراقي يتلقى برقية من أمير الكويت

2020/05/07 | 15:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تهنئة من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة نيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب....

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