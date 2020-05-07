اجلاء العراقيين العالقين في الدوحة على متن طائرة قطرية

2020/05/07 | 15:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ان طائرة قطرية ستجلي عراقيين في قطر وإعادتهم الى البلاد....

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