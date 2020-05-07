2020/05/07 | 15:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يجلي مواطنين عالقين في قطر وامريكا - الصورة ارشيفية

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