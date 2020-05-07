2020/05/07 | 15:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر الحكومة العراقية الجديدة تحديات كبيرة جداً، على مستوى الأمن والسياسة والاقتصاد، لكن حصر سلاح الميليشيات المنفلت يكاد يكون موضع إجماع سني وكردي وعربي ودولي.وبحسب تقارير صحافية، فإن رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبدالمهدي سمح للميليشيات…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي في مواجهة الميليشيات الموالية لإيران.. من سيغلب من؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي في مواجهة الميليشيات الموالية لإيران.. من سيغلب من؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).