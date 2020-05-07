عقب هجوم “ميكيشيفة”: “داعش” يهدد أمن العراق، ومدنٌ بأكمها تحت نيران التنظيم

2020/05/07 | 15:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تحذيرات مستمرة من تزايد خطر تنظيم #داعش، واستعداده لشنّ هجمات واسعة على عدد من المحافظات العراقية، زاد التنظيم المتطرف من هجماته النوعية خلال الأيام الماضية.وشنَّ عناصر “داعش” هجوماً واسعاً على ناحية “مكيشيفة” في…

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