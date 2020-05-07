تركيا تهدد قادة الفصائل بملفات «فضائح وفساد» لمواصلة إرسال المقاتلين إلى ليبيا

2020/05/07 | 15:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الاستخبارات التركية بتهديد العديد من قادة الفصائل الموالية لها في الشمال السوري بفتح ملفات تتعلق بفضائح شخصية وبالفساد، وذلك لإجبارهم على مواصلة تجنيد العناصر بغرض ارسالهم للقتال في #ليبيا.ويأتي انتقال #تركيا من أسلوب…

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