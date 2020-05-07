بالصور.. انتشار قوات امنية قرب صحراء الانبار

2020/05/07 | 15:52 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لانتشار الفوج التكتيكي بشرطة الانبار في منطقة الطاش التي تربط الرمادي بالصحراء لحمايتها من تسلل عناصر تنظيم "داعش".

وأدناه الصور:

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