المالية النيابية: مشروع الموازنة الاتحادية للعام الحالي سيكون خالي من الدرجات الوظيفية

2020/05/07 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن موعد ارسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 الى مجلس النواب.وقال عضو اللجنة حنين قدو، إن “مصطفى الكاظمي بعد منحه الثقة يباشر من اليوم بتشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء اللجنة المالية لتعديل بنود الموازنة بما يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد”، لافتا إلى […]

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