2020/05/07 | 15:55 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، الى ضرورة انهاء ملف عودة النازحين الى مناطق ديالى، معتبرا أن الاعمال الارهابية ستتقلص بنسبة 50% اذا اغلق ملف النزوح.
وقال العزاوي لـ /المعلومة/، ان “وجود مناطق محررة كبيرة فارغة من اهاليها شكلت في السنوات الاخيرة مشكلة معقدة جدا من الناحية الامنية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: عودة النازحين سيقلص الاعمال الارهابية بنسبة 50%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، الى ضرورة انهاء ملف عودة النازحين الى مناطق ديالى، معتبرا أن الاعمال الارهابية ستتقلص بنسبة 50% اذا اغلق ملف النزوح.
وقال العزاوي لـ /المعلومة/، ان “وجود مناطق محررة كبيرة فارغة من اهاليها شكلت في السنوات الاخيرة مشكلة معقدة جدا من الناحية الامنية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: عودة النازحين سيقلص الاعمال الارهابية بنسبة 50%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: عودة النازحين سيقلص الاعمال الارهابية بنسبة 50%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).