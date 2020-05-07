الأمن النيابية: عودة النازحين سيقلص الاعمال الارهابية بنسبة 50%

2020/05/07 | 15:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، الى ضرورة انهاء ملف عودة النازحين الى مناطق ديالى، معتبرا أن الاعمال الارهابية ستتقلص بنسبة 50% اذا اغلق ملف النزوح.وقال العزاوي لـ /المعلومة/، ان “وجود مناطق محررة كبيرة فارغة من اهاليها شكلت في السنوات الاخيرة مشكلة معقدة جدا من الناحية الامنية […]

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