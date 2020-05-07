إنتاج أول لقاح يوقف انتشار كورونا في الخلايا البشرية

2020/05/07 | 16:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع فريق علمي إيطالي إنتاج “أول لقاح” لفيروس كورونا المستجد بعد تجارب طولية طبقت على الفيروس منذ انتشاره في البلاد.وقام العلماء بحقن اللقاح ببعض الحيوانات، والتي أبدت استجابة سريعة وأنتجت أجساما مضادة منعت الفيروس من إصابة الخلايا.واكتشف الخبراء أنهم قادرون على إنتاج أجسام مضادة من شأنها منع الفيروس دخول الخلايا البشرية.وقال لويجي أوريسيتشيو، الرئيس التنفيذي […]

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