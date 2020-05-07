وزير التعليم العالي الجديد يدلي بأول تعليق بعد تسلم مهامه بالوزارة

2020/05/07 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أدلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس (07 ايار 2020)، بأول تعليق بعد تسلم مهام الوزارة خلفاً لقصي السهيل، متعهداً بعقد اجتماع قريب لمناقشة الحلول لاكمال العام الدراسي.





وقال كاظم في رسالته التي وجهها للطلبة: "أبنائي الطلبة، انا قريب منكم جدا حيث كنت رئيسا لأكثر من جامعة، وبالوقت نفسه استاذ تدريسي مستمر بالتدريس، وتواصلي مع ابنائي الطلبة من دراسات عليا ودراسات أولية".

وأضاف: "أتعهد اليكم جميعا بأقرب وقت سيتم عقد اجتماع عاجل مع الكادر المتقدم في الوزارة، من اجل مناقشة الحلول الواقعية والاكثر مقبولية، من اجل اكمال العام الدراسي الحالي على اتم وجه، وبطريقة يراعى فيها مصلحة الطلبة اولا وقبل كل شيء".

وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي في التاسع من نيسان العام الجاري، بعد اعتذار المكلف السابق عدنان الزرفي، عن تشكيل الحكومة واتمام المهمة.

بعد ذلك، بدأ الكاظمي مشاوراته مع الكتل السياسية، أبرزها السنية والشيعية والكرد، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ومناقشة تقديم أعضاء كابينتها الوزارية.

وحدد مجلس النواب، يوم الأربعاء موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي، وقالت: رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق 6 ايار 2020.

البرلمان عقد جلسة التصويت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 255 نائباً، من دون حضور ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، وعدد من نواب كتلة صادقون.

ومنح البرلمان العراقي، الثقة لأعضاء حكومة الكاظمي لوزراء (الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الامير علاوي، والتخطيط خالد نجم، والاعمار والاسكان نازلين محمد، والصحة حسن محمد عباس، والكهرباء ماجد مهدي علي، والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، والنقل ناصر حسين بندر، والشباب والرياضة عدنان درجال، والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب، وعادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية.

وبقيت خمس وزارات لم يصوت عليها أعضاء مجلس النواب وهي (التجارة والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة)، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.

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