2020/05/07 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بعث رئيس مجلس النواب المصري، نبيه برّي، الخميس (07 أيار 2020)، برقية تهنئة الى رئيس مجلس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.

وقال برّي في رسالته: "دولة رئيس مجلس الوزراء الاخ مصطفى الكاظمي المحترم، تحية طيبة وبعد، اما وقد سما العراق على ما مضى، على يديك الكاظمية فدعني اشدّ عليهما والى الأمام قدُما"، مضيفاً: "فما افتّرت مؤامرة هنا الاّ واستولدت هناك".وأضاف: "فوزك فوزنا باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني، أتقدم اليكم بأحر التهاني والتبريكات".

وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي في التاسع من نيسان العام الجاري، بعد اعتذار المكلف السابق عدنان الزرفي، عن تشكيل الحكومة واتمام المهمة.

بعد ذلك، بدأ الكاظمي مشاوراته مع الكتل السياسية، أبرزها السنية والشيعية والكرد، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ومناقشة تقديم أعضاء كابينتها الوزارية.

وحدد مجلس النواب، يوم الأربعاء موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي، وقالت: رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق 6 ايار 2020.

البرلمان عقد جلسة التصويت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 255 نائباً، من دون حضور ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، وعدد من نواب كتلة صادقون.

ومنح البرلمان العراقي، الثقة لأعضاء حكومة الكاظمي لوزراء (الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الامير علاوي، والتخطيط خالد نجم، والاعمار والاسكان نازلين محمد، والصحة حسن محمد عباس، والكهرباء ماجد مهدي علي، والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، والنقل ناصر حسين بندر، والشباب والرياضة عدنان درجال، والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب، وعادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية.

وبقيت خمس وزارات لم يصوت عليها أعضاء مجلس النواب وهي (التجارة والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة)، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس برلمان لبنان مهنئاً الكاظمي: دعني أشد على يديك والى الأمام قدما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس برلمان لبنان مهنئاً الكاظمي: دعني أشد على يديك والى الأمام قدما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).